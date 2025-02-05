На Кубани обломки БПЛА упали на резервуар с нефтепродуктами: вспыхнул пожар

Безопасность

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В Краснодарском крае произошло возгорание на резервуаре с остатками нефтепродуктов. Причиной стал упавший на емкость дрон, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам руководителя региона, инцидент случился в ночь на среду, 5 февраля, в станице Новоминской Каневского района. Возгорание было классифицировано как пожар второй категории сложности.

«Наши военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар», — написал Кондратьев.

На месте инцидента работают специализированные службы. В тушении пожара принимают участие 55 человек личного состава, задействованы 19 единиц специальной техники.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь на территорией России силы ПВО ликвидировали 70 украинских дронов.

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