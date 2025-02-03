Системы ПВО за ночь сбили 70 украинских БПЛА

За ночь на 3 февраля системами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.

Уточняется, что 27 беспилотников перехватили над территорией Ростовской области. 25 дронов уничтожили над Волгоградской областью. Еще семь — над Астраханской областью, пять — над территорией Воронежской области, четыре — над Белгородской областью, два — над Курской.

Атаки беспилотниками ВСУ по российским целям стали частым явлением. Эти операции, как правило, носят провокационный характер и используются для отвлечения внимания украинского народа от неудач на фронте.

Регулярно Министерство обороны РФ сообщает о ликвидации БПЛ средствами ПВО или радиоэлектронной борьбой (РЭБ). Власти регионов, которые подвержены более сильным атакам, следят за ситуацией и информируют о возможных угрозах граждан.

Ранее сообщалось, что атакам БПЛА подвергся Волгоград. Телеграм-канал SHOT сообщал, что местные жители услышали в небе порядка 50 взрывов.