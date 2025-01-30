NBC: при столкновении с вертолетом в США пассажирский самолет разломился на две части

В результате столкновения с вертолетом армии США Sikorsky H-60 пассажирский самолет Bombardier CRJ700, принадлежащий авиакомпании American Airlines, разломился на две части. Об этом сообщил телеканал NBC.

Напомним, трагедия произошла в четверг, 30 января. В результате столкновения двух воздушных суден в небе над рекой Потомак произошел взрыв. Обломки упали в акваторию, где проходит поисково-спасательная операция.

Как передает РИА Новости со ссылкой на главу столичной пожарной службы и службы срочной медпомощи Джона Доннали, всего на месте авиакатастрофы работают около 300 человек.

Информацию о том, что на борту упавшего пассажирского самолета находились 64 человека, подтвердил мэр Вашингтона Мюриэл Баузер. Известно, что спасателям удалось найти 19 тел погибших.

Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту упавшего Bombardier CRJ700 находились представители российской фигурной школы. Имена спортсменов он не назвал.