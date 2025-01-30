Агент Закарян: на борту разбившегося самолета в США были фигуристы и экс-тренеры из РФ

На борту разбившегося самолета авиакомпании American Airlines Bombardier CRJ700 под Вашингтоном были российские фигуристы и бывшие тренеры. Об этом «Матч ТВ» эксклюзивно сообщил спортивный агент Ари Закарян.

Напомним, 30 января вблизи аэропорта Р. Рейгана потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились, по предварительным данным, 64 человека, в том числе четыре члена экипажа. Воздушное судно в небе столкнулось с военным вертолетом Sikorsky H-60. В результате этого произошел взрыв. Момент с инцидентом попал на камеры.

«Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые», — сказал Закарян, отметив, что в самолете находились представители российской фигурной школы.

Известно, что спасатели уже извлекли 19 тел погибших в реке Потомак. Об инциденте сразу же доложили президенту США Дональду Трампу. Он назвал эту трагедию «плохой ситуацией» и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что ФБР отвергло версию с терактом при столкновении двух воздушных суден.