Новогодняя гирлянда загорелась в многоквартирном доме в Балашихе

Загоревшаяся гирлянда чуть не привела к трагедии в одной из квартир в Балашихе. Из-за новогоднего украшения начался пожар.

Возгорание случилось ночью, пишет «ДТП и ЧП Москва и МО». К счастью, полыхающие занавески увидели соседи из дома напротив. Хозяйку квартиры, где произошел пожар, удалось разбудить. Огонь был потушен вовремя.

По словам очевидцев, все произошло в жилом комплексе «Пехра».

Ранее сообщалось, что в торговом центре в Красногорске из-за пожара эвакуировали сорок человек.