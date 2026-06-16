Рослесхоз сообщил о снижении числа лесных пожаров в России

С начала 2026 года на территории России зарегистрировано около 3 тыс. лесных пожаров общей площадью 1,2 млн гектаров. Об этом « Известиям » сообщил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 3,3 тыс. возгораний, которые охватили 3,8 млн гектаров лесных территорий. Средние показатели за последние пять лет составляют около 4,8 тыс. пожаров на площади 1,6 млн гектаров. В Рослесхозе считают, что текущая статистика свидетельствует о снижении как числа возгораний, так и масштабов распространения огня.

Советников отметил, что весной основной причиной возникновения пожаров оставался человеческий фактор. Возгорания зачастую происходили из-за нарушений правил пожарной безопасности и перехода огня с сельскохозяйственных земель. С наступлением летнего периода увеличилась доля природных причин: в условиях засушливой и жаркой погоды пожары нередко возникают из-за сухих гроз, особенно в труднодоступных районах.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется в Сибири. Наибольшее количество действующих очагов зафиксировано в Красноярском крае, где насчитывается 95 пожаров на площади более 36 тыс. гектаров. Также сложная ситуация наблюдается в Иркутской области и Томской области.

По состоянию на текущий момент под контролем лесных служб находятся 159 пожаров общей площадью свыше 50 тыс. гектаров. Для ликвидации возгораний привлечены около 2,8 тыс. специалистов, более 200 единиц техники и 14 воздушных судов.

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