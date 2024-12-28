Ожесточенные бои начались на границе Афганистана и Пакистана

Афганские военные провели операции против пакистанских армейских баз и опорных пунктов, находящихся на территории Пакистана вдоль общей границы, сообщил новостной портал Ariana news со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

По информации, были атакованы места скопления и укрытия нежелательных элементов и их сторонников за линией Дюранда. Некоторые из опорных пунктов, включая базы, откуда были организованы нападения на Афганистан, подверглись ударам в ответ на авиаудары, нанесенные пакистанскими ВВС по афганским районам.

Как сообщает Ariana news, огонь в ответ с афганской стороны через границу начался прошлой ночью из районов Алишер, расположенного в провинции Хост, и Данд-е Патан в провинции Пактия, продолжаясь до утра субботы. В ходе столкновений использовалось как легкое, так и тяжелое вооружение.

Линия Дюранда была установлена в 1893 году между Афганистаном и Британской Индией. С 1947 года, после окончания британского колониального правления в Южной Азии, афганские власти перестали признавать эту границу.

На данный момент нет сведений о пострадавших в результате ударов и каких-либо уточнений относительно атакованных районов.

Ранее сообщалось, что Шииты вступили в бой с вооруженной оппозицией на сирийско-ливанской границе.