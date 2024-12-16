Жители шиитских поселений в Сирии завязали бои с отрядами вооруженной оппозиции

На сирийско-ливанской границе начались вооруженные столкновения с боевиками вооруженной оппозиции. В боях участвуют шииты, проживающие на этой территории. Об этом сообщило РИА Новости.

В приграничной зоне с Ливаном в Сирии находятся 17 поселений, где проживают шииты с сопредельной территории. Во всех этих населенных пунктах сейчас отмечена повышенная напряженность.

«Начались боестолкновения людей из кланов Заэйтер и Джаафар с одной стороны и бойцами «Хайят Тахрир аш-Шам*» с другой в поселении Хувейик», — указал журналистам некий ливанский источник.

По его утверждению, для прекращения боев предпринята попытка по урегулированию конфликта. При этом ливанцы сами не контактируют с руководством вооруженной оппозиции, все общение ведется через обходные пути, через Катар и Турцию.

Источник информации заявил, что шиитские жители приграничных поселений десятками тысяч покидают места своего проживания и бегут в Ливан.

Ранее шиитская ливанская организация «Хезболла» сообщила, что благодаря смене власти в Дамаске потеряла канал поставки оружия и военной техники из Ирана. Она также отметила, что со временем возможно появление новых путей для таких поставок.

*признана в РФ террористической группировкой, запрещена на ее территории