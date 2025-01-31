Пилот-трансгендер прокомментировал слухи о причастности к катастрофе в США

Старший уорент-офицер, пилот-трансгендер Джо Эллис заявил, что не причастен к авиакатастрофе, в результате которой погибли пассажиры самолета Bombardier CL-600-2C10 авиакомпании PSA Airlines и военные США, управлявшие вертолетом Black Hawk. Об этом сообщило издание Newsweek.

По данным источника, Эллис имеет опыт в пилотировании Sikorsky VH-60M Black Hawk. Он служил в «горячих точках» в Ираке, а также принимал участие в других военных операциях США за границей.

«В Интернете творится какое-то безумие, и меня называют одним из пилотов, виновных в крушении самолета в Вашингтоне», — написал Эллис в своих соцсетях.

Ранее телеканал ABC сообщил, что вертолетом, принадлежащим Сухопутным войскам ВС США, управляла женщина, которая имеет опыт 500 часов налета.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что выживших после столкновения воздушных суден нет. По его мнению, вертолет, который врезался в авиалайнер, совершавший посадку в аэропорту Вашингтона, летел по неправильной траектории.

Как ранее сообщило NBC, один из диспетчеров в день авиакатастрофы в США завершил свою смену раньше.