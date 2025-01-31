Трамп заявил, что вертолет, врезавшийся в лайнер, летел выше допустимого предела

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная причина столкновения военного вертолета Black Hawk с пассажирским самолетом Bombardier CL-600-2C10 заключается в неправильном выборе траектории теми, кто управлял вертолетом. Об этом он написал на своей странице в Truth Social, передает РИА Новости.

По мнению американского лидера, вертолет летел выше допустимого эшелона.

«Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, намного. Гораздо выше предела в 200 футов (около 61 метра. — Прим. ред.). Это не так сложно понять, правда?» — написал президент США.

Столкновение воздушных суден произошло в четверг, 30 января, недалеко от аэропорта им. Р. Рейгана. Обломки самолета и вертолета упали в реку Потомак. Известно, что на борту авиалайнера находились 64 человек. По информации Трампа, ни один пассажир не выжил.

По мнению заслуженного пилота РФ Юрия Сытника, виновными в авиакатастрофе над Потомаком являются диспетчер и командир военного вертолета. По его словам, пилоты Bombardier во время выполнения маневра для посадки могли попросту не увидеть вертолет, в то время как для управляющих этим вертолетом столкновение с другим воздушным судном было очевидным.

Ранее представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США сообщил, что расследование инцидента не исключает человеческий фактор и ошибку в работе механики.