NBC раскрыл новые подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном

Один из диспетчеров, работавший на вышке в аэропорту им. Р. Рейгана, в день трагического происшествия, в результате которого над рекой Потомак столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет, завершил свою смену раньше. Об этом стало известно NBC.

По информации источника, уйти сотруднику раньше разрешил руководитель управления воздушным движением.

Кроме того, источники The New York Times, ссылаясь на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA), сообщили, что на момент авиакатастрофы диспетчерская смена на вышке была неполной. Также отмечалось, что один специалист выполнял сразу несколько задач, включая координацию движения воздушных судов.

В результате трагедии, согласно имеющимся у президента США Дональда Трампа данным, погибли все пассажиры самолета, выполнявшего рейс из Канзаса. Глава Белого дома также сообщил, что вертолет летел по неправильной траектории — намного выше, чем нужно.

Как ранее отметила экс-генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво, пилот, управлявший военным вертолетом, мог перепутать источник света с самолетом.