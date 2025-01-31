Вертолетом, который столкнулся с самолетом в США, управляла женщина
ABC: женщина управляла вертолетом Black Hawk во время столкновения с самолетом
Фото: [pxhere.com]
Военным вертолетом Black Hawk в момент столкновения с самолетом в небе над Вашингтоном управляла женщина-пилот, имевшая за плечами 500 часов налета, сообщил американский телеканал ABC.
Об этом журналисты узнали от бывшего летчика Джонатана Козиола, который работает в командном центре по координации последствий катастрофы. В целом, экипаж вертолета имел значительный опыт и тысячи часов налета. Так, у инструктора таких часов было больше тысячи.
Напомним, что сам инцидент случился ночью на четверг: самолет с пассажирами компании American Airlines столкнулся с военным вертолетом. На обоих бортах находилось 67 человек, по словам Трампа, выживших в результате трагедии нет.
Напомним, что при крушении погибли и трое российских фиругистов. Их смерть прокомментировала Яна Рудковская.