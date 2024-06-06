Пожар возник на НПЗ в Новошахтинске в результате атаки ВСУ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Новошахтинске. Об этом он написал в мессенджере.

Ночью 6 июля в СМИ начали появляться кадры, на которых виден пожар. Очевидцы сообщали, что на Новошахтинский НПЗ была совершена атака БПЛА.

Как отметил Голубев, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования. На данный момент информация о пострадавших уточняется.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские НПЗ. Известно о случаях атаки на заводы Краснодарского края, а также Республики Татарстан.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в таких регионах как Белгородская, Курская и Брянская области, а также Крым и Севастополь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цели для ударов по российской территории выбирают не украинские солдаты, а те, кто поставляет ВСУ оружие.