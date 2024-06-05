Путин считает, что за ударами ВСУ по целям стоят «поставщики» оружия

По словам российского лидера, цели для ударов выбирают не украинские военные и руководство Украины, а те, кто поставляет этой стране оружие. Таким мнением глава государства поделился во время встречи с представителями иностранных СМИ. Трансляция велась на канале «Кремль. Новости».

«Они могут сказать, какая цель для них является приоритетной и необходимой, но они не решают наносить удар по этой цели или нет. Потому что повторяю: формируется полетное задание, практически вводится только теми, кто поставляет это оружие», — отметил Путин.

В среду, 5 июня, Владимир Путин проводит встречу с руководителями крупных международных СМИ. В ней также принимают участие представители изданий и информационных агентств из недружественных стран.

Ранее Путин в рамках же этой встречи заявил, что на ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского потребуется год. Он также назвал мобилизацию, которая проводится на Украине, насильственной.

С начала специальной военной операции (СВО) России на Украине западные страны, в том числе США и Великобритания, а также государства-члены Европейского союза (ЕС), начали активно поставлять ВСУ свои оружие и боеприпасы, которые используются для обстрелов территории РФ.