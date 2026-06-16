В Туле за несколько минут вспыхнули два банковских отделения

В Туле вечером 15 июня произошли пожары сразу в двух отделениях банка. По предварительной информации, специалисты рассматривают версию умышленного поджога, сообщает Telegram-канал SHOT .

Очевидцы рассказали, что оба происшествия произошли с небольшим временным интервалом — около десяти минут. На место оперативно прибыли экстренные службы.

Официальные причины случившегося на данный момент не названы. Вместе с тем предварительно рассматривается версия умышленного поджога. По данным источника, местные жители высказывают предположения о возможной причастности злоумышленников, действовавших по указаниям телефонных мошенников.

Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, правоохранительные органы проводят проверку.

Ожидается, что окончательные выводы о причинах возгораний будут сделаны после завершения работы специалистов и проведения необходимых экспертиз.

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