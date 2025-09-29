Россиянам пояснили очередную схему мошенников с фейковым рабочим чатом в Telegram

В России фиксируется тревожный рост числа мошеннических схем, нацеленных на хищение персональных данных через портал «Госуслуги». Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, злоумышленники стали массово создавать в Telegram поддельные рабочие чаты, чтобы выманить у сотрудников компаний конфиденциальные коды доступа.

По его словам, атака начинается с тщательной подготовки: преступники собирают в социальных сетях и на профессиональных платформах информацию о структуре целевой организации, именах руководителей и фотографиях сотрудников. На основе этих данных создается закрытый чат, где участники — «генеральный директор», «бухгалтер» и «коллеги» — выглядят абсолютно достоверно. Ничего не подозревающего сотрудника добавляют в этот коллектив, где через некоторое время разыгрывается хорошо спланированный сценарий.

Эксперт пояснил, что псевдоруководство дает срочное поручение, например, о проверке учетных записей в связи с предстоящей выплатой премий. В чате появляется мнимый IT-специалист, который под видом оказания технической помощи направляет пользователя на сайт «Госуслуг». В этот момент мошенник инициирует на портале процедуру восстановления доступа, используя номер телефона жертвы. Полученный в СМС код злоумышленники под предлогом «подтверждения авторизации» настойчиво требуют переслать или продиктовать в чате.

По его мнению, передача кода приводит к моментальному взлому аккаунта, что открывает преступникам доступ не только к персональной информации, но и позволяет оформлять онлайн-кредиты на имя жертвы.

Эксперт категорически предупреждает, что коды из СМС нельзя сообщать третьим лицам ни при каких обстоятельствах. Таким образом, даже самые убедительные сценарии в корпоративных чатах должны подвергаться критической проверке, поскольку финальной целью мошенников всегда остается получение конфиденциальных данных для противоправных действий.

Ранее МВД предупредило о признаках интернет-мошенничества.