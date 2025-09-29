МВД предупредило о признаках интернет-мошенничества
МВД: большие скидки могут быть «удочкой» мошенников
Покупки в интернете могут быть небезопасны, если продавец требует оплату по ссылке или через электронные кошельки, а цена товара или услуги значительно ниже рыночной, предупреждают в МВД и эксперты, ознакомившиеся с материалами ТАСС.
К признакам мошенничества относят:
- предложения оплачивать товар по ссылкам, номерам кошельков или телефонам;
- слишком низкую цену или большие скидки, которые заметно отличаются от среднерыночных;
- отсутствие прозрачной информации о продавце.
Для защиты при онлайн-покупках специалисты советуют изучать отзывы о продавце на разных интернет-платформах. При покупках через сайты бесплатных объявлений важно проверять профиль автора объявления: дату регистрации аккаунта, рейтинг и отзывы других пользователей. Такие меры помогают снизить риск столкнуться с мошенниками и сохранить свои деньги.
