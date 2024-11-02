В результате успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождена Кураховка, которая находится в Донецкой Народной Республике. Кроме этого, силы российской группировки «Запад» также заняли Першотравневое в Харьковском регионе, как сообщили в Министерстве обороны России.

Военные нанесли удар по подразделениям пяти украинских бригад в районах Петропавловки и Голубовки в Харьковской области, а также в Стельмаховке, Надии в ЛНР и Серебрянском лесничестве, успешно отбив контратаку отряда 14-й механизированной бригады украинских вооруженных сил.

Противник понес значительные потери: до 470 военнослужащих, один танк, два бронетранспортера М113 производства США, четыре автомобиля и несколько артиллерийских систем, включая 155 мм самоходную установку Krab польского производства, 122 мм гаубицу М198 и 152 мм орудие Д-20.

Также были уничтожены два склада с боеприпасами и ряд других вооружений.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области.