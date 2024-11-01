Российская армия произвела поражение скоплений войск противника в Курской области. Под удар попали 13 бригад ВСУ. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Российские войска на протяжении всего минувшего дня продолжали наносить удары по подразделениям врага, которые находятся на территории Курской области. Интенсивным воздушным и артиллерийским ударам подверглись 13 бригад ВСУ.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, из них одна самоходная артиллерийская установка «Caesar» французского производства», — указали в военном ведомстве.

Ранее бывший директор ЦРУ Гейтс назвал ошибкой решение Киева вторгнуться в Курскую область. По его мнению, ВСУ распылили свои силы, вместо того, чтобы создать более надежную линию обороны по имеющемуся фронту. За счет этого им теперь приходится отступать в ряде мест.