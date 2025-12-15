Школьник в Петербурге атаковал с ножом педагога на уроке

В Санкт-Петербурге произошел тревожный инцидент в стенах образовательного учреждения. Как сообщает RT со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах, несовершеннолетний ученик совершил нападение на педагога с использованием ножа.

Точные мотивы и детали произошедшего в настоящее время устанавливаются следственными органами. По предварительным данным, другие учащиеся в ходе инцидента не пострадали.

На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции и бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи пострадавшим и закрепления обстановки.

По противоречивым данным Telegram-каналов, в результате нападения могли получить ранения учительница математики и двое учеников. В целях безопасности всех детей, находившихся в школе, оперативно собрали и разместили в спортивном зале. Ситуация взята под контроль, ведется расследование.

