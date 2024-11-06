SHOT: сотрудник гостевого дома в Москве подозревается в домогательствах до пятилетнего ребенка

Сотрудника гостевого дома в Москве подозревают в домогательствах к пятилетнему ребенку. Мать обнаружила своего сына без одежды на полке в гардеробной, где он прятался в одеяле, сообщил SHOT.

Согласно информации, москвичка открыла гостевой дом «Фоминское» в Троицком районе два года назад. В том числе туда устроился на работу 43-летний мужчина, который часто общался и играл с ее ребенком, когда хозяйка брала его с собой на смену.

Накануне бизнесвумен приехала в гостевой дом с сыном. Пока она взаимодействовала с постояльцами и занималась делами, мальчик попросил разрешения у матери поиграть с работником.

Было выделено отдельное помещение на третьем этаже, а спустя десять минут она вернулась за сыном. В гардеробной она застала мальчика голым: он сидел на полке, завернувшись в одеяло. По его словам, сотрудник снял с него одежду и касался его интимных зон.

Мать ребенка вызвала полицию, и мужчину задержали. В настоящее время полицейские проводят проверку по этому инциденту.

Ранее сообщалось, что мужчина из Башкирии, экс-участник вокального шоу «Голос 60+», подозревается в домогательствах к несовершеннолетней девочке.