Бывшую звезду «Голоса 60+» заподозрили в домогательствах к школьнице

Мужчина из Башкирии, экс-участник вокального шоу «Голос 60+», подозревается в домогательствах к несовершеннолетней девочке. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot.

По предварительным данным канала, мужчина из Башкирии заприметил в соцсетях малолетнюю девочку и стал активно с ней общаться. В процессе беседы он сподвиг школьницу отправить ему снимки и видео интимного характера, а также прислал в ответ свои откровенные материалы. О произошедшем узнали родители девочки, которые забили тревогу.

Было возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. В рамках расследования задержали и подозреваемого, он признал свою вину. В настоящее время предполагаемый развратник находится в СИЗО.

По данным Shot, арестованным является джазовый гитарист. В Башкирии он известен выступлениями в местной филармонии, сотрудничеством с музыкантом Игорем Брилем. Известно, что он демонстрировал творческие таланты на шоу «Голос 60+» на «Первом канале» в 2021-м. Кроме того, мужчина преподавал детям игру на гитаре.

Ранее сообщалось, что под Харьковом подросток избил и изнасиловал девочку, а затем попытался ее сжечь.