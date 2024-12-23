Силовики задержали бывшего мэра города из Свердловской области по подозрению в коррупции

В Среднеуральске был задержан бывший глава города. Его подозревают во взятках. Такие данные появились у издания 66.RU.

Андрей Зашляпин занимал пост мэра Среднеуральска до января 2021 года. В том же году в городской администрации проходили обыски, во время которых искали улики по делам о мошенничестве и служебном подлоге. Теперь же правоохранители задержали бывшего чиновника, его считают причастным к коррупционным преступлениям. Силовики пока никак не комментируют это задержание.

«Дело может быть связано с военной стройкой, это косвенно подтверждает то, что делом занимаются и сотрудники отдела по расследованию особо важных дел военно-следственного управления ЦВО», — указали журналисты в своем материале.

Пресса также традиционно связывает Зашляпина с неудачной модернизацией очистных городских сооружений. Их пытаются отремонтировать уже несколько лет подряд, но постоянно сроки их капремонта сдвигаются на неопределенный срок.

Ранее сообщалось о задержании гендиректора «Корпорации развития Курской области». Главу компании заподозрили в злоупотреблении своими полномочиями, за счет чего из госбюджета было необоснованно истрачено 173 млн. руб.