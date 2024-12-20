ТАСС: гендиректор Корпорации развития Курской области задержан в Курске

Генеральный директор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин задержан по подозрению в нерациональном распределении средств при строительстве фортификационных сооружений в приграничье, сообщил ТАСС.

Источники агентства в правоохранительных органах сообщили, что задержание провели сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Предполагается, что гражданин Лукин злоупотреблял своими полномочиями. В результате его действий более 173 млн руб. были расходованы необоснованно. Деньги на реализацию проекта выделяли из бюджета.

«В отношении Лукина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что мера пресечения на данный момент не выбрана. МВД намерено настаивать на заключении под стражу.

Mash поделился уточняющей информацией. По данным канала, задержание произошло на основании дачи показаний депутата Максима Васильева и экс-губернатора Курской области Александра Смирнова. Каналу известно также, что на допрос приглашали заместителя губернатора Алексея Дедова. SHOT сообщил, что во время задержания Владимир Лукин находился у себя дома. Канал предполагает, что в случае доказательства вины срок заключения в колонии может достичь 10 лет.

Ранее сообщалось, что часть населенных пунктов в Курской области уничтожены действиями ВСУ.