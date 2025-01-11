СК возбудил уголовное дело о теракте в Котовске

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на два пятиэтажных дома в Котовске, расположенном в Тамбовской области. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

Дело открыто по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках начального следствия будут выявлены и привлечены к уголовной ответственности все участники вооруженных формирований Украины, имеющие отношение к этому преступлению.

В ночь на 11 января беспилотники ударили в два жилых дома в Котовске. По словам исполняющего обязанности главы региона Евгения Первышова, в результате этой атаки было зафиксировано семь пострадавших, но никто из них не нуждался в госпитализации. Также эвакуация местных жителей не проводилась.

Ранее в сети появилось видео происходящего в Котовске под Тамбовом, где жилой дом протаранил дрон ВСУ.