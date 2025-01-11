SHOT показал видео происходящего в Котовске под Тамбовом, где жилой дом протаранил дрон ВСУ

Ситуация у дома на улице Колхозной в Котовске, куда врезался беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Сила взрыва была настолько мощной, что окна вылетели даже в соседних зданиях, сообщает SHOT со ссылкой на свидетелей, публикуя видео с места происшествия.

Вокруг обоих зданий, подвергшихся нападению, сохраняется оцепление. На месте происшествия дежурят многочисленные сотрудники полиции и Росгвардии.

В результате инцидентов были повреждены несколько квартир. Их жильцы временно размещены у родственников и соседей. Им была оказана вся необходимая помощь. Также для всех, кому это необходимо, создан стихийный пункт временного размещения.

У троих пострадавших имеются лёгкие ранения от осколков, их жизни вне опасности.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Саратовскую область с помощью беспилотников «Бобер».