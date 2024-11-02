Среди американцев возрос интерес к переезду в другую страну

Все большее количество граждан Соединенных Штатов задумывается о переезде в другую страну. Это вызвано политической нестабильностью. Такую точку зрения привело агентство Bloomberg .

Журналисты привели мнение экспертов в сфере эмиграции. Те считают, что чем ближе президентские выборы, тем больше граждан США покидает страну.

«После дебатов Байдена и Трампа наш трафик вырос на 900%... За последние пару недель, когда результаты опросов постоянно меняются, спрос совершенно взорвался», — указал один из специалистов.

Желание уехать из США по причине политического раскола в обществе вышло на второе место после желания путешествовать ради личностного роста. По некоторым данным, за последние 4 года число обращений на выезд из Америки выросло на 500%. В текущем году спрос на эмиграцию уже вырос на большую цифру, чем за весь предыдущий год.

Ранее сообщалось, что в ряде городов США стали готовиться к уличным беспорядкам, которые могут возникнуть во время выборов президента. В частности, особые меры предосторожности стали предпринимать в Филадельфии, Детройте и Атланте.