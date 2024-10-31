В «колеблющихся» американских штатах готовятся к худшему из-за выборов

Города США готовятся к возможным беспорядкам в связи с предстоящими выборами. Филадельфия, Детройт и Атланта принимают меры безопасности. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на иностранное издание.

Власти Филадельфии, Детройта и Атланты тщательно готовятся к предстоящим выборам, опасаясь распространения дезинформации, теорий заговора и вероятного насилия. В Филадельфии место подсчета голосов огородили заборами с колючей проволокой, а в Детройте и Атланте установили пуленепробиваемое стекло для обеспечения безопасности.

Эти три города расположены в ключевых колеблющихся штатах: Пенсильвании, Мичигане и Джорджии. В Висконсине сотрудники избирательных участков проходят обучение по методам деэскалации конфликтов. Чиновников в Аризоне готовят к реагированию на случаи дезинформации.

Сотрудники выборных комиссий волнуются из-за ситуации с равенством голосов, так как исход выборов может оказаться предметом судебных разбирательств. Некоторые республиканские наблюдатели, инспектирующие процесс голосования, до сих пор не признали поражение Дональда Трампа на выборах 2020 года.

Ранее кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп прокатился в мусоровозе после высказываний Байдена о его сторонниках.