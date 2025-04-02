Стало известно, почему в литовском болоте утонули американские военные

Погибшие в бронетранспортере (БТР) американские военные должны были эвакуировать другую затонувшую в литовском болоте машину, сообщила газета The New York Times (NYT).

25 марта четыре военных из 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии ВС США пропали без вести после того, как их бронемашина М88 Hercules затонула в болотистой местности. Сразу после инцидента начались поисковые операции, в которых принимали участие военные Литвы, США, Польши и Эстонии.

Машину обнаружили 26 марта, а лишь 31 марта — тела троих пропавших военнослужащих. Четвертого солдата нашли 1 апреля. Все военнослужащие занимались техническим обслуживанием танков M1 Abrams.

Погибшими оказались 25-летний сержант Хосе Дуэнес-младший из Иллинойса, который прослужил в рядах американской армии более семи лет и принял участие в миссиях в Польше и Германии.

Также в результате инцидента погиб 25-летний сержант Эдвин Франко из Калифорнии, который имел опыт службы более шести лет и участвовал в операциях в Корее и Германии.

Третьим погибшим оказался 21-летний рядовой Данте Тайтано из Гуама, который прослужил в ВС США менее двух лет.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования семьям погибших. Сейчас специалисты расследуют причины инцидента.

Ранее военный обозреватель Дарюс Антанайтис назвал три версии случившегося с американскими солдатами в Литве.