Свыше 300 единиц техники подготовили к пожароопасному сезону в Подмосковье

На лесопожарных станциях Подмосковья расконсервировали технику для ликвидации природных пожаров, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Автомобили сняли с подставок, а с рабочих поверхностей удалили консервационные смазки, аккумуляторы привели в рабочее состояние, также проверено давление в шинах и залиты топливо и охлаждающая жидкость, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«К пожароопасному готова 331 единица лесопожарной техники — автоцистерны, гусеничные и колесные тракторы, бульдозеры, тралы и другая спецтехника», — уточнил он.

По данным областного Комлесхоза, превышение показателей пожарной опасности на территории ЦФО, в том числе на юго-западе Подмосковья, прогнозируется уже в апреле.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность во время паводка в Московской области.