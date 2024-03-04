Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в паводок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с областным правительством и главами муниципалитетов дал поручение тщательно подготовиться к весеннему паводку и обеспечить безопасность жителей.

«Снега выпало рекордное количество. Мы все видим угрозу подтопления. У нас традиционно есть уязвимые территории, прежде всего — Луховицы. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине. Должны быть проактивные и предупредительные мероприятия», – подчеркнул губернатор.

Половодье в регионе в этом году ожидается выше нормы. Высота снежного покрова сейчас составляет 75 сантиметров, что выше нормы на 50 единиц.

По словам главы Минэкологии области Тихона Фирсова, особое внимание нужно уделить Оке в Серпухе, Кашире, Коломне и Луховицах; Москве-реке в Коломне; Клязьме в Орехово-Зуево. Высокое половодье возможно в Луховицах, Красногорске, Истре, Дмитрове и Можайске, отметил он.

За уровнем воды следят с помощью 166 вешек на 72 объектах в 40 муниципалитетах. Также будут проверены гидротехнические сооружения области. В Подмосковье определили самые сложные точки — это 22 СНТ в 14 округах. Главам этих муниципалитетов поручили устранить выявленные ранее причины подтопления.

Помимо этого, в регионе ведется подготовка техники для откачки воды, расчищаются кюветы и водопропускные трубы, вывозится снег, создаются укрепительные сооружения.

Глава ГУ МЧС по региону Сергей Полетыкин отметил, что, по прогнозу, обстановка будет соответствовать 2012-2013 годам. Таким образом, велика вероятность подтопления в 226 населенных пунктах. В зоне риска Дубна, Истра, Одинцово и Луховицы.