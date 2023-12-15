Телефонного мошенника будут судить в Подмосковье за обман пенсионерок более чем на 5 млн рублей

Люберецкая городская прокуратура направила в суд уголовное дело против жителя Подмосковья, который занимался телефонным мошенничеством, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В декабре прошлого года семи пожилым женщинам в Люберцах поступили телефонные звонки, в ходе которых неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, сообщил пенсионеркам о ДТП с участием их родственников.

Мошенник убедил женщин передать ему деньги якобы на оплату лечения пострадавших. Подсудимый по указанию соучастников получил от пенсионерок свыше 5,4 миллиона рублей. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали пенсионера, который ночью выкрал из секс-шопа кожаную плеть.