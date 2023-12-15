Пенсионер выкрал ночью из секс-шопа в Подмосковье кожаную плетку

В Подмосковье задержали пенсионера, который украл из секс-шопа кожаную плеть. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ .

По информации издания, инцидент произошел в Пушкино. Кражу пожилой мужчина совершил еще в ноябре, однако заявление по данному факту было подано в полицию только на этой неделе.

Тайного похитителя товара зафиксировали камеры видеонаблюдения. Известно, что пенсионер признался в краже. Сумма ущерба составила чуть более 2,5 тысячи рублей. Уточняется, что ранее мужчина не был судим.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, который украл из спортивного комплекса кабель почти на сто тысяч рублей.