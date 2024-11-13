Ударившему себя топором по голове военному из Северной Осетии дали 6 лет колонии

Военный суд назначил шесть лет лишения свободы контрактнику, который ударил сам себя обухом топора по голове из-за нежелания отправляться в зону спецоперации. Об этом сообщила «Лента.ру».

Манучехр Бекназаров, контрактник из Северной Осетии, не захотел отправляться в зону боевых действий. С этой целью он ударил сам себя обухом топора по голове. В итоге он получил рвано-ушибленную рану, и ему понадобилась помощь медиков. Южный окружной военный суд рассмотрел его дело и приговорил военнослужащего к лишению свободы. Вдобавок выяснилось, что военный отсутствовал на службе на протяжении двух месяцев.

Злоумышленнику дали шесть лет колонии общего режима. Адвокаты подсудимого пытались оспорить приговор на основании того, что у Бекназарова на иждивении находится двое маленьких детей, вдобавок он уже участвовал в боевых действиях и имеет государственную награду. Суд отклонил эти доводы и оставил свое решение в силе.

Ранее сообщалось, что сразу 10 военнослужащих самовольно покинули свою часть в Новосибирской области. Четверо из них уже были задержаны, они успели покинуть тот район, в котором проходили службу.