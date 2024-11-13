Десять человек самовольно покинули воинскую часть под Новосибирском

В рабочем поселке Коченево Новосибирской области десять военнослужащих самовольно покинули воинскую часть. Об этом сообщил глава Коченевского района Евгений Антипов.

По имеющимся данным, мужчины выехали из населенного пункта за полчаса на такси.

На данный момент известно, что на территории Коченевского района преступления не совершались и граждане остаются в безопасности. Тем не менее четыре человека были задержаны за пределами района.

Антипов призвал не поддаваться панике и не доверять непроверенным сведениям. Специальные службы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств инцидента.

Как сообщает источник NGS.ru, в Коченево Новосибирской области в воинскую часть было прикомандировано около 30 военнослужащих, которые ранее самовольно покидали свои воинские части по различным причинам, не связанным со службой.

Ранее сообщалось, что российский военный попал под суд за добровольную сдачу в плен.