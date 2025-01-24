В аэропорту Уфы временно запретили прием и выпуск самолетов

Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за возможной атаки ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Согласно сообщению ведомства, эти меры направлены на обеспечение безопасности гражданских рейсов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и работники аэропорта принимают все необходимые меры для гарантии безопасности полетов, указывается в заявлении.

Ранее аналогичные временные ограничения были установлены в таких аэропортах, как Казань, Нижнекамск, Пенза, Самара и Саратов.