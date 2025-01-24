Аэропорты Казани и еще четырех городов РФ не принимают рейсы из-за атаки ВСУ

Временно приостановлена работа аэропортов в Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре и Саратове. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Там пояснили, что указанные меры приняты в качестве обеспечения безопасности полетов граждан. В Республике Татарстан в данный момент существует угроза нападения беспилотных летательных аппаратов, о чем было сообщено официальными лицами.

Напомним, столичные аэропорты Домодедово и Жуковский в 00:22 по московскому времени в ночь на пятницу, 24 января, временно приостановили прием и отправку самолетов из-за атаки ВСУ с воздуха. Чуть позже те же меры были приняты в аэропорту Внуково.

Спустя несколько часов все ограничения были сняты, аэрогавани Москвы работают в штатном режиме.