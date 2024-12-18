В Британии раскрыли тесные связи между СБУ и ЦРУ

Между Службой безопасности Украины и американским Центральным разведывательным управлением существуют устойчивые и тесные связи. Об этом сообщило издание Financial Times.

В статье сказано, что на протяжении длительного времени западные спецслужбы выражали недовольство тем, что их украинские коллеги совершенно не воспринимают те реформы, которые им предлагают за рубежом. Но после начала спецоперации эта критика отошла на второй план.

«Западные страны отложили некоторые жалобы и укрепили связи и обмен разведданными. Особенно тесные связи у агентства сложились с ЦРУ», — указали журналисты.

Они сослались при этом на некие дипломатические источники. Авторы статьи добавили, что американская разведка потратила миллионы долларов на специальные программы по подготовке украинских агентов.

Ранее сообщалось, что ЦРУ в своем докладе заявило, что разрешение США бить по российской территории западными вооружениями не привело к эскалации конфликта. Применение «Орешника» Россией также не привело к изменению обстановки, поскольку у Москвы нет планов атаковать противника ядерными вооружениями.