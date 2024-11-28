ЦРУ отрицает риск ядерной эскалации при ударах вглубь России

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Разведка США считает, что разрешение ВСУ наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России, не привело к повышению риска ядерной эскалации.

В ЦРУ считают, что запуск новой российской ракеты «Орешник» не изменил ситуацию.

По мнению источников издания, Россия вряд ли применит ядерное оружие, так как ей это не принесет пользы.

Однако собеседники агентства не исключают, что Москва, чтобы усилить давление на западные страны, может более активно проводить «кампанию саботажа против европейских объектов».

Но все же некоторые официальные лица оценивают ситуацию на Украине как опасную и не исключают ядерной эскалации.

Ранее сообщалось о том, что США обучат украинских силовиков сбору доказательств ядерной атаки.