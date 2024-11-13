Правительство Зеленского срывает все шансы на достижение мира на украинской территории. Так считает Туомас Малинен, профессор университета в Хельсинки. Он сделал запись по этому поводу в социальной сети Х.

По его мнению, руководство Зеленского и его союзник в виде Северо-Атлантического альянса, постоянно ухудшают текущую ситуацию на Украине.

«Сейчас достичь мира в Украине гораздо сложнее из-за постоянных усилий по усугублению конфликта, предпринимаемых НАТО и администрацией Зеленского», — указал он.

Малинен добавил, что радикально поменять обстановку может только окончательное поражение ВСУ, и НАТО в таком случае должен признать данный факт.

Ранее Захарова предупредила Запад, что в случае разрешения Западом наносить украинской армии удары в глубину России, Москва станет считать государства НАТО вовлеченными в прямой конфликт с РФ. В таком случае все эти страны получат «неминуемый и разрушительный ответ».