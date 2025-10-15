В Красногорске провели акцию для водителей и слабовидящих пешеходов

В подмосковном Красногорске сотрудники Госавтоинспекции провели необычную акцию, приуроченную к Международному дню белой трости 15 октября. Эта дата посвящена слепым или слабовидящим людям, которые являются одними из самых незащищенных участников дорожного движения.

В ходе профилактических бесед с водителями автоинспекторы акцентировали внимание на уязвимости слабовидящих и незрячих пешеходов, вручив автомобилистам специальные памятки с правилами поведения на дороге.

Мероприятие построили по принципу двойного воздействия: пока водителей учили распознавать и уступать дорогу людям с белой тростью, самим пешеходам с ограничениями по зрению вручили функциональные варежки со световозвращающими элементами.

Такой нестандартный аксессуар решает сразу две задачи — обеспечивает тепло в холодное время года и значительно повышает видимость пешехода в темное время суток. Для слабовидящих людей, чьи жесты руками часто остаются незамеченными водителями, это становится реальным способом повысить собственную безопасность при переходе проезжей части.