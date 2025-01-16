В Красноярском крае десятки людей отравились во время отдыха в санатории

Десятки людей отравились в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае, после того как воспользовались услугами местной столовой. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от краевой прокуратуры.

«32 отдыхающих из санатория «Сосновый Бор» у озера Тагарское в Минусинском районе Красноярского края обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления», — указали правоохранители журналистам.

Пятерых пострадавших пришлось госпитализировать, они находятся в состоянии средней тяжести. Установлено, что все отравившиеся питались в местной столовой. Прокуратура уже ведет проверку этого заведения. По факту отравления было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Красноярске пострадали семеро воспитанников детского сада в возрасте от полутора до трех лет. У всех них появились признаки отравления, причем двоих пришлось госпитализировать. По предварительным данным, дети подхватили кишечную инфекцию. Предполагают, что всему виной продукты питания.