Массовое отравление детей произошло в красноярском детсаду

Дети от полутора до трех лет отравились в детском саду в Красноярске. Об этом с подробностями пишет ТАСС со ссылкой на комментарий СК по сибирскому региону.

Следователи рассказали, что на одинаковые симптомы пожаловались семеро детей. Двоих из них госпитализировали, а остальных осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение. Уточнили, что детям от полутора до трех лет, их родители обращались за медпомощью 15 и 16 января.

Прокуратура региона также сообщала, что группу, где произошло массовое отравление, закрыли на карантин. По предварительным данным, воспитанники красноярского детсада подхватили кишечную инфекцию. Предполагают, что всему виной продукты питания. Однако эту и другие версии проверят правоохранители и специалисты Роспотребнадзора. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в Тобольске. Там с базы отдыха госпитализировали 15 детей и двух женщин, а позже количество пострадавших увеличилось.