«Вгрызся и откусил»: в Ленобласти молодой людоед напал на пенсионера после встречи выпускников

12 июня пожилой мужчина после встречи выпускников ждал сына на лавочке. К нему подъехала машина с молодыми людьми 25-30 лет, началась словесная перепалка, а затем один из нападавших присел на корточки и вгрызся в палец пенсионера. Часть фаланги он откусил и выплюнул. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пенсионер из Санкт-Петербурга отправился на встречу выпускников в Зеленогорск. После застолья он случайно пропустил электричку и попросил сына забрать его на машине. Мужчины договорились, и пожилой человек сел ждать на лавочке у вокзала. В какой-то момент к нему подъехал автомобиль с незнакомцами. Они начали вызывающе себя вести, оскорблять. Словесная перепалка переросла в нечто невообразимое. Один из молодых людей (25-30 лет) подошел к пенсионеру, присел и буквально вгрызся в его большой палец. После укуса он что-то выплюнул, и компания уехала.

Пострадавший добрался до Петербурга и обратился в травмпункт. Врачи обнаружили, что на левой руке отсутствует фаланга большого пальца, часть ногтевой пластины, а глубина раны доходит до кости. Палец был именно откушен, а не сломан. Полиция возбудила уголовное дело.

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