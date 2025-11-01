«315 куч с человеческими останками»: в пустыне сделали жуткую находку

В пустыне неподалеку от Лас-Вегаса обнаружили 315 куч с человеческими останками, сообщило издание Independent.

По данным следствия, ни в одной из находок не нашли улик, которые помогли бы установить личности погибших. В этом же районе обнаружили и другое место с останками, однако их точное количество пока не сообщается.

Это не первый подобный инцидент в этой локации — летом возле поселка Серчлайт уже находили 70 куч с кремированными останками. Проведенная экспертиза подтвердила, что это действительно были человеческие останки.

Следователи выдвинули версию, согласно которой прах могли выбрасывать представители одного из местных похоронных бюро.

Согласно законам штата Невада, рассеивание праха на общественных территориях разрешено, но только в частном порядке. Коммерческое распространение кремированных останков строго запрещено.

