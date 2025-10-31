В Екатеринбурге задержанный сознался в убийстве и показал, где спрятана голова

Подозреваемый в жестоком убийстве собственной матери был задержан в Екатеринбурге. После задержания он полностью признал свою вину и оказал следователям активное содействие.

Как сообщило РИА Новости, с его участием был проведен выезд на место преступления. В ходе следственных действий задержанный не только указал, где находилось тело убитой женщины, но и показал тайник, в котором спрятал отрезанную голову матери, а также ее личные вещи.

По данным источника, молодой человек был уверен, что ему удастся избежать ответственности именно благодаря этому зверскому способу сокрытия улик. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему официальное обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании строгой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что сын обезглавленной в уральском лесу женщины убил ее из-за постоянных упреков.