Астрофизик из Балашихи развенчал миф о загадочном «микролунии»

В ночь с 29 на 30 июня небо над Подмосковьем озарит полнолуние, которое в соцсетях уже окрестили «микролунием». Якобы спутник станет аномально маленьким и даже повлияет на самочувствие. Почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков разложил по полочкам, что стоит за этим термином и стоит ли верить в космические угрозы. Его пояснения публикует REGIONS .

В интернете разгорелось обсуждение грядущего полнолуния: пользователи взахлеб рассказывают о «микролунии» — явлении, когда Земля видит своего спутника будто бы уменьшенным в размерах. Однако известный подмосковный астрофизик Сергей Чумаков призывает не поддаваться панике и не верить в красивые выдумки.

Ученый пояснил, что термины вроде «микролуние» или «суперлуние» — не более чем эффектные ярлыки, придуманные для привлечения внимания. В астрономической науке их не существует. Орбита Луны вытянута в эллипс, поэтому в разные моменты она оказывается то ближе, то дальше от нашей планеты. Разница в дистанции действительно есть, но в угловых размерах она составляет всего несколько процентов.

Увидеть это невооруженным глазом или даже в любительский телескоп попросту невозможно — для сравнения нужен второй спутник рядом, которого у Земли нет. Так что наблюдать «маленькую» Луну не удастся никому.

Что касается воздействия на здоровье и психику, то тут наука категорична: корреляции между фазами ночного светила и состоянием человека не обнаружено. Множество исследований подтверждают: все страшилки о влиянии полнолуния — лишь мифы. Астрофизик советует просто наслаждаться зрелищем и не искать скрытых угроз в красивом природном явлении.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о тревожных ночах из-за июньского полнолуния.