«Без тепла и воды в 40-градусный мороз»: в Бодайбо авария на водопроводе оставила тысячи людей на улице

В городе Бодайбо Иркутской области произошла коммунальная авария на магистральном водопроводе, которая привела к остановке нескольких котельных, сообщил портал IrkutskMedia. В результате более тысячи человек остались без водоснабжения и отопления в условиях крайне низких температур, вызвавших промерзание грунта.

Мэр города Евгений Юмашев обратился к местным жителям с просьбой предоставить временное жилье для наиболее уязвимых категорий граждан, однако массового отклика не последовало. Вместо этого в городе резко выросли цены на посуточную аренду жилья.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что работы по ликвидации последствий аварии ведутся в круглосуточном режиме.

Для восстановления инфраструктуры привлечены силы управляющих компаний из Иркутска и других организаций. Авиакомпания «ИрАэро» обеспечивает доставку специалистов и необходимых грузов. Параллельно ведется прокладка резервного водовода протяженностью 750 метров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении прав жителей. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин лично затребовал доклад о ходе расследования. Администрация Бодайбо объявила о материальной помощи пострадавшим: выплата составит 15 тыс. руб. на каждого человека.

Ранее сообщалась, что в Юрге авария на теплосетях оставила без отопления 24 дома и 872 ребенка.