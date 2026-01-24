Автобусы не вышли на маршруты: на юге Сахалина осложнилась погода

На юге Сахалинской области зафиксировано ухудшение погоды, повлиявшее на безопасность движения. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск — Оха с 55-го по 120-й километр, между селами Стародубское и Взморье, видимость снизилась до менее чем 50 метров.

В связи с этим с 11:00 введены ограничения на движение автобусов по ряду межмуниципальных маршрутов. Временно приостановлены рейсы из Южно-Сахалинска в Поронайск, Александровск-Сахалинский, Смирных, Вахрушев, Макаров, Углегорск, Красногорск и Шахтерск.

В министерстве уточнили, что ограничения носят временный характер и будут сняты после стабилизации погодных условий. О возобновлении движения пассажирского транспорта обещают сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с электричеством.