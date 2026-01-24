В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с электричеством

В Мурманской области введен режим повышенной готовности после аварийных отключений электроэнергии, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Ранее власти Мурманска проинформировали о частичных перебоях с электроснабжением в городе, а также в Североморске. Причиной инцидента стал скачок напряжения, произошедший на фоне сильной непогоды. По данным муниципальных властей, к нарушениям в работе сетей привело образование льда и изморози на линиях электропередачи. Аварийные бригады были направлены на места сразу после поступления сигналов о технологических сбоях.

Губернатор уточнил, что отключения связаны с аварийными ситуациями на объектах электросетевого комплекса. В связи с этим в регионе был созван оперативный штаб, в работе которого приняли участие представители электросетевых компаний, служб жизнеобеспечения и руководители муниципалитетов. На совещании был рассмотрен текущий ход восстановительных работ.

По информации региональных властей, временные ограничения электроснабжения в Мурманске и Североморске сохраняются. В отдельных районах специалисты вынужденно применяют регламентные отключения, включая жилые дома и уличное освещение. Такие меры принимаются для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии на социально значимые и критически важные объекты — котельные, медицинские учреждения, системы водоснабжения и другие элементы инфраструктуры.

Андрей Чибис сообщил, что электросетевым организациям поручено задействовать все доступные ресурсы для скорейшего восстановления поврежденных линий и стабилизации энергоснабжения в населенных пунктах области.

